'جوال غزة': انقطاع الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة شمال القطاع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال" فرع غزة، ليل الأحد/الاثنين انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وأضافت:"نود التوضيح أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر". وأضافت"أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات".

والسبت، أعلن ماسك أنه قرر توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة، بعد قطع إسرائيل للخدمة عن القطاع. ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على ماسك بقوله إن تل أبيب"ستلجأ إلى كافة الوسائل" لمنع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت. headtopics.com

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