ميقاتي يدافع عن عمل حكومته ويؤكد: قرار الحرب بيد إسرائيل

ونقل عنه وزير الإعلام زياد المكاري، قوله: «حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبنا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولهم منا كل احترام، ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معاً خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية».

وعن الاتصالات الدبلوماسية لتحييد الساحة اللبنانية، قال ميقاتي إن «لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري»، لافتاً إلى أنه في سياق هذه الاتصالات زار دولة قطر «للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى»، لافتاً إلى أنه «في الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولتي العربية».

وفي الحقول، انتشر المزارعون الذين توجهوا لجمع محاصيلهم من أشجار الزيتون، حسب ما قالت المصادر، لافتة إلى أن هؤلاء عادوا إلى القرى التي لا تقع مباشرة على الحدود، فيما لم يتوجه إلى تلك البلدات أي شخص ممن اعتادوا على زيارة بلداتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية. وأعلن الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جبال «راميم» في الجليل الأعلى رد عليه الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية. ولاحقاً، توسّع القصف المدفعي الإسرائيلي إلى خراج بيت ليف وقصف على أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب.

إلى ذلك، نصحت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين، الأربعاء، بتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى؛ «نظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام». وحمّلت «الشبكة السورية» المسؤولية عن ارتكاب جرائم القتل إلى عدة أطراف، وجاءت، وفق الإحصاء الحقوقي كالتالي: «القوات النظامية مسؤولة عن مقتل 61 مدنياً، والقوات الروسية عن مقتل 9 مدنيين، و(قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) عن مقتل 5 مدنيين، فيما قتل 86 مدنياً على يد جهات غير معروفة».

