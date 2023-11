شركات الاتصالات الأوروبية تبحث عن مخارج لتعزيز الربحية

وكررت هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) مخاوفها بشأن مثل هذا الاندماج، مما يشير إلى أن مشغلي الاتصالات قد يحتاجون إلى تقديم حلول مهمة للحصول على الموافقة على الصفقة. هذا وتجري شركة «تليكوم إيطاليا» محادثات لبيع شبكتها لصندوق «كيه كيه آر» الأميركي مقابل نحو 24 مليار دولار في إطار تطلعها لخفض ديونها ووقف حرق السيولة.

كشف المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية بالمملكة والمنطقة، في ظل مساعي البلاد في عمليات التحول الرقمي.

وشدد على أن «غوغل كلاود» تعمل على برنامج خاص للموردين المحليين ليتم اعتمادهم في الشركة، من خلال تأهيلهم من الناحية التقنية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التي تطبقها «غوغل كلاود» على مستوى العالم في التعامل مع الموردين، للاستفادة منها محلياً.

وقال: «مؤخراً كان هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الزراعة والمياه السعودية عبر استخدام محركات (غوغل إيرث)، وذلك من خلال الحلول المرتبطة بالخرائط، والتي تساعد القطاعات على دراسة البيانات الجغرافية المكانية، وكان الهدف هو الوصول إلى رفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دراسة نتائج تغيير منسوب المياه على المحاصيل الزراعية في المملكة على مدى 40 عاماً، وتقديم الحلول المناسبة لتعزيز أساليب الاستثمار الزراعي في السعودية».

ارتفع إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يومياً. وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلاً من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.

