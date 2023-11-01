حقوقيون: 161 مدنياً قتلوا في سوريا الشهر الماضي

وعلى صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، (الأربعاء)، إن «تنظيم (داعش) نفذ 141 عملية منذ مطلع عام 2023 تمت عبر هجمات مسلحة وتفجيرات، وبلغت حصيلة القتلى جراء تلك العمليات 99 قتيلاً». وقالت مصادر في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المدارس في البلدات غير الواقعة مباشرة على الشريط الحدودي، أعادت فتح أبوابها أمام من تبقى من التلامذة أو من عاد منهم إلى البلدات الجنوبية، لافتة إلى أن عدد الطلاب يقل عن 20 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين في المدارس التي أعادت فتح أبوابها.
وساهمت طبيعة المعركة منذ مطلع الأسبوع، في بلورة هذا الواقع الجديد، إثر تراجع وتيرة القصف، من غير أن يتراجع تحليق الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء الجنوب. وبعد هدوء صباح وظهر الأربعاء، تجدد القصف الإسرائيلي بعد الظهر وطاول أطراف بلدات بليدا وعيترون وعيتا الشعب وراميا وميس الجبل، في جنوب لبنان.
وشكلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراش المتاخمة للخط الأزرق خطورة لفرق الإطفاء بسبب القنابل العنقودية. وعرض وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أمام الحكومة اللبنانية خريطة مواقع الغطاء الحرجي والنباتي والأشجار المثمرة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لافتاً إلى أن الحرائق تجاوزت مساحتها الـ550 ألف متر مربع، وتخطت 40 ألف شجرة زيتون معمر، «خلال 130 حريقاً افتعله الجيش الإسرائيلي».
دافع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن حكومته التي تتولى تصريف الأعمال منذ الشغور الرئاسي قبل عام، قائلاً إنها تقوم بعملها دستورياً، وإن الوضع في لبنان اليوم أفضل بكثير مما كان عليه «رغم كل المهاترات والحملات التي تُشن».
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