مسيرة حاشدة لدعم فلسطين أمام السفارة الأمريكية في بروكسل (فيديو)

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.أثارعضو المكتب السياسي لجماعة"أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".مقترح إسرائيلي بشأن السعودية وقطاع غزة بناء على موقف مصر

OKAZ_ONLINE: برلمانيون لـ «عكاظ»: لا لإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادتعرض العراق لحالة من الفوضى في المواقف السياسية بعد أن عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى خلط الأوراق بدعوته إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

ALARABIYA: فيديو لفتاة تنفجر غضباً بوجه مناصرين لغزة.. وتعتدي عليهمفي تكرار لمثل هذه الحوادث، هاجمت امرأة مؤيدة لإسرائيل أشخاصا كانوا يوزعون منشورات لدعم غزة في لندن.فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أ

SKYNEWSARABIA: فلسطين تكشف رقما 'مرعبا' لتعداد الضحايا الأطفال في حرب غزةكشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ALMOWATENNET: مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين تثير الذعر في ماكدونالدز لندن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمئات الفئران الملونة بعلم فلسطين تثير الذعر في ماكدونالدز لندن أثارت مئات الفئران الملونة بعلم فلسطين الذعر بين مرتادي أحد فروع مطعم ماكدونالدز في لندن.

AA_ARABIC: مئات التونسيين يحتجون ضد 'مجزرة' إسرائيل في مخيم جبالياشاركوا في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المسرح البلدي وصولا إلى مقر سفارة فرنسا وسط العاصمة.. - Anadolu Ajansı

ARABI21NEWS: مسيرة نحو قاعدة أنجرليك الأمريكية في ولاية أضنة التركية لوقف العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

