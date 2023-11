البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة

وأضاف أن"واشنطن تعتبر أن من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة، لكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدا"."لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"واشنطن تطرح خيار"ما بعد حماس" في قطاع غزة و"بلومبرغ" تنقل عن مصدر 3 سيناريوهات محتملة

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.مصر..

BBCARABIC: حرب غزة: 'أحيانا أقف خلف الكاميرا وأبكي'بي بي سي ترصد معاناة المراسلين الذين يغطون أخبار الحرب في غزة على الأرض.

AAWSAT_NEWS: واشنطن لا تدعم توطيناً دائماً لمواطني غزة خارج القطاعقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم توطيناً دائماً لمواطني غزة خارج القطاع.

RTARABIC: 'نيويورك تايمز': وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في قضية الرهائنذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى 'حماس' في قطاع غزة.

TRTARABI: غارات متواصلة على غزة لليوم 25.. قصف بمحيط المشافي واشتباكات شمال القطاعلليوم 25 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال محيط عدد من مستشفيات القطاع، وأعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

SKYNEWSARABIA: بايدن وملك الأردن يبحثان تطورات غزة وزيادة المساعداتقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

AA_ARABIC: البيت الأبيض: لا ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزةبحسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي - Anadolu Ajansı

