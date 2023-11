غالانت: 'الشرعية الدولية غير مهمة'.. عارض وقف أموال السلطة حتى لا تنتفض الضفة

مبرراً ذلك بالقول "نقل الأموال للسلطة الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية".على جانب آخر، قال غالانت ردا على سؤال صحفي إسرائيلي، حول الشرعية الدولية:"في الحرب، المهم هو الفوز، وكل شيء آخر أقل أهمية. ومهما كان الثمن، وحتى لو لم يعجب ذلك بعض دول العالم، فسوف نستمر حتى نهزم حماس".

وقمعت عناصر أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات منذ اطلاق"طوفان الأقصى" عدداً من المسيرات التي خرجت نصرة لغزة كان أبرزها منع متظاهرين في نابلس من الوصول إلى"قبر يوسف".انتقد فيها أفعال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال أنها لا تمثل الفلسطينيين ، لكنها -في وقت لاحق- حذفت الإشارة إلى حماس في تلك التصريحات دون تفسير.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_ARABIC: وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا خلال المعارك بغزةيوآف غالانت تحدث أيضا عن 'إنجازات كبيرة' لقوات الجيش - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: سلوفاكيا تعزّز مراقبة حدودها مع المجر لمكافحة الهجرة غير الشرعيةنشرت الحكومة السلوفاكية الجديدة الإثنين على الحدود مع المجر تعزيزات أمنية إضافية، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: جلسة طارئة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزةتسعى الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها البرازيل، لصياغة مسودة مشروع قرار حول وقف النار، لكنه يواجه عقبات كثيرة.وأشارت وسائل إعلام ع

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: الاتحاد الأوروبي يحذّر من اندلاع أزمة بسبب 'إرهاب' المستوطنين في الضفةحذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من 'الإرهاب' الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، مشيراً إلى تخوفه من خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في معاناة لا توصف للمجتمعات للمحلية.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى 'تحقيق النصر'، مشيرا إلى أن 'الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: ماذا يحدث في محاور التوغل الإسرائيلي شمال وجنوب غزة؟الناطق باسم كتائب القسام قال إن المقاومة تصدت للقوات الإسرائيلية، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل جنود من الجيش بأنه 'ضربة قاسية ومؤلمة' - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕