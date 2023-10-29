مسؤول: إسرائيل أعادت خدمات الاتصالات في غزة تحت ضغط أميركي

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وأضاف: «لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها»، مشيراً إلى أن الإسرائيليين لم يقدموا سبباً لإغلاق شبكات الاتصالات في غزة.وعادت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت تدريجياً إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهّدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتباراً من اليوم الأحد.
وقالت"سي إن إن" إن من شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل وسط دعوات من جانب الولايات المتحدة لمواطنيها بمغادرة لبنان، مشيرة إلى أن أحد المهام الرئيسية لهذه الوحدة هو مساعدة المدنيين على الإجلاء. headtopics.com
حيث يجب أن يصبح الوصول لاتفاق حول حل الدولتين أولوية. وقال بايدن، في تصريحات للصحافيين: «لن تكون هناك عودة لما قبل 7 أكتوبر»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، وأدى لاندلاع الحرب. وذكر البيت الأبيض أن بايدن نقل هذه الرسالة إلى نتنياهو في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.
الدفع باتجاه حل الدولتين، الذي يعني إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، كان عصياً على الرؤساء والدبلوماسيين الأميركيين، ومنذ أن انهارت محادثات السلام، برعاية أميركية، في 2014 بسبب الخلاف حول إقامة المستوطنات والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، تراجع حل الدولتين. headtopics.com
وحتى وقت قريب، كان تركيز الرئيس الأميركي ينصب على التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أكثر من إعادة إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين. والسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية مصداقيتها ضعيفة في الأماكن التي تحكمها، وفي الوقت نفسه، الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 ستجعل من الرئيس الأميركي وسيطاً غير مناسب.ووصف آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط في عدة إدارات أميركية ديمقراطية وجمهورية، حديث بايدن عن حل الدولتين بأنه «حديث طموح».