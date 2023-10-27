مدرب إيفرتون: نحاول التخلص من ضجيج خصم النقاط قبل مواجهة وستهام

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وأصدر إيفرتون بياناً في مارس (آذار) الماضي، عندما تم تأكيد إحالة القضية إلى لجنة مستقلة. وأضاف: «النادي يعترض بشدة على مزاعم عدم الامتثال، وهو واثق تماماً مع فريق الخبراء المستقلين من أنه لا يزال ملتزماً بجميع القواعد واللوائح المالية... إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة».

قلل المدرب الأسترالي آنغي بوستيكوغلو من الأقاويل حول تحسن فريقه توتنهام دون قائده السابق هاري كين، لكنه اعترف بأن رحيل الهداف التاريخي للنادي سمح بظهور لاعبينيونايتد يدعم غارناشو المهدد بالإيقاف بسبب منشور الـ«غوريلا» headtopics.com

وقال مارتين كالين، مدير المسابقات بـ«يويفا»: «يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير».

وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر عقب قرعة دور المجموعات التي تقام يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع. وقال غوارديولا إن مباراة الأحد مع مانشستر يونايتد ستكون بمثابة اختبار جيد لعقلية فريقه. وأضاف: «فزنا بالكثير (من المباريات والبطولات)، الأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنفوز أم لا، ماذا سيحدث؟ أريد أن أرى فريقي وهو يثبت أنه يمتلك العقلية الصحيحة التي تحتاجها للفوز بهذه المباريات». headtopics.com

وقال غوارديولا: «لا بأس، إنها منافسة جيدة... فزنا بالثلاثية، بالنسبة لنا كان من المهم جدا بالنسبة لنا كفريق أن نصل إلى إسطنبول (لنهائي دوري أبطال أوروبا) للحصول على فرصة للقيام بذلك». بات الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة فيينا الدولية في كرة المضرب، بفوزه على مواطنه كارن خاتشانوف الثامن 6-3 و3-6 و6-3 الجمعة في ربع النهائي.

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