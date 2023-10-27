وزير خارجية السويد: سعيد وممتن لتوقيع أردوغان بروتوكول انضمامنا إلى الناتو

أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن امتنانه وسعادته إزاء توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مبدياً أمل بلاده بتحالف كامل في المجال العسكري وليس العلاقات الثنائية فقط.أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن امتنانه وسعادته إزاء توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي"ناتو" وإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل استقبال أقامته السفارة التركية في العاصمة استوكهولم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.وتطرق إلى توقيع بلاده اتفاقية صداقة مع تركيا عام 1924، مؤكداً أنهم سيتخذون إجراءات للعمل مع تركيا بالمجال الاقتصادي قريباً.
وأشار إلى أنه تشرّف بحضور حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية نيابة عن الحكومة السويدية. وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.ومنتصف يوليو/تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء كريسترسون، وستولتنبرغ. headtopics.com
وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.قال الجيش الأوكراني إن الوضع في باخموت (شرقي أوكرانيا) "متوتر جداً"، إذ تحاول القوات الروسية محاصرة المدينة التي يحتدم حولها القتال. بالتوازي أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنّ دول الحلف موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف.