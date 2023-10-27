مدرب ليفربول: «عظام» محمد صلاح لا تزال بعمر 20 عاماً

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واللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بات على بعد 5 أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالاً مع ليفربول. وأوضح كلوب كيف تحوّل مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق. قال لويس هاميلتون إن عدداً أكبر من السيارات غير سيارة «مرسيدس» بقيادته، وسيارة «فيراري» بقيادة شارل لوكلير، خالف اللوائح في سباق جائزة أميركا الكبرى في أوستن مطلع الأسبوع الحالي، ودعا لتطبيق نظام أكثر عدلاً لفحوصات ما بعد السباق.
ولم يتم فحص سيارتي جورج راسل سائق «مرسيدس»، وكارلوس ساينز سائق «فيراري»، اللذين استفادا من استبعاد زميليهما في الفريقين بالتقدم إلى المركزين الخامس والثالث على الترتيب. وألقى ماكس فرستابن سائق «رد بول» وبطل العالم ثلاث مرات، الذي اجتازت سيارته فحص اللوح الخشبي، باللوم في هذه المشكلة على سباق السرعة المقام في أوستن؛ لأن الفرق كان لديها جولة تجارب حرة واحدة فقط. headtopics.com
وقال السائق البريطاني: «من غير المرجح أن تكون هناك سيارتان (من نفس الفريق) مختلفتين إلى هذا الحد؛ لذا فإذا كانت القواعد لا تنطبق على إحدى السيارات، فهناك احتمال كبير أن تكون السيارة الأخرى كذلك». وقال: «لقد سمعنا الأخبار، ولكننا لم نتلقَ أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي، لذلك نحن ننتظر وصول التأكيد الرسمي إلينا»، مضيفاً أن هناك «فرصة جيدة ليكون متاحاً لنا». وتابع: «لم نتوقع ما حدث للتو. إنه أمر محبط ومخيب للآمال أن نضطر إلى البقاء دون لاعب جيد لفترة طويلة».
ودخل تونالي بديلاً (الأربعاء) في المباراة ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (0 - 1).