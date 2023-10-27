هجوم على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق بطائرة مسيرة

" في لبنان عبر حسابه في تلغرام أن"جبهة المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة"عين الأسد" العسكرية غربي العراق.

وفي بيانه الصادر في 8 تشرين الأول/‏ أكتوبر الحالي، أعلن"حزب الله" أنه ليس "محايدا" إزاء الهجمات الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة، معربا عن دعمه الفصائل الفلسطينية.تبع ذلك اشتباكات بين عناصر لحزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران أنها انحازت إلى حزب الله وحماس، وهددت بضرب أهداف في العراق وسوريا إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب. والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية"البنتاغون"، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لـ 16 هجوما خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الحالي.كتائب القسام: قصفنا عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين في غزة headtopics.com

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قيادي حوثي يكشف عن هجوم استهدف قاعدة إسرائيلية في إرتيرياصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕