ما مصير القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا؟

وجاء في المقال: في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، في 25 أكتوبر، صرح (نيكول) باشينيان بأن القاعدة الروسية في أرمينيا غير ضرورية. وهذه ليست الخطوة غير الودية الأولى من جانب يريفان، التي أظهرت في الأشهر الأخيرة تغيراً واضحاً في أولويات سياستها الخارجية لمصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فالبيان بشأن القاعدة الروسية ينسجم مع مسار أرمينيا الجديد.

بالإضافة إلى قوات حفظ السلام والقاعدة العسكرية 102، لدينا أيضًا وحدات حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي هناك، والتي تحرس بشكل مشترك الحدود بين تركيا وأرمينيا. ماذا ينتظرهم؟ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

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حميميم: القوات الروسية تقصف مواقع لتجمع المسلحين وتخزين المعدات العسكرية في سورياأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت غارتين جويتين على مواقع تجمع المسلحين وتخزين المعدات العسكرية التي تستخدم في قصف القوات السورية. اقرأ أكثر ⮕

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. اقرأ أكثر ⮕

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وفد من 'حماس' يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلقأجرى وفد من حركة 'حماس' محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس. اقرأ أكثر ⮕