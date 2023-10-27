الأمم المتحدة تحذر بأن 'العديد من الأشخاص سيموتون قريبا' جراء حصار غزة

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن"العديد من الأشخاص سيموتون" جراء الحصار الإسرائيلي المُحكم على غزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع"تنهار".وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني"بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردّاً على سؤال حول عدد القتلى في غزة"حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد". ولم يحدد المصدر. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني"نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردّاً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي أيضا إلى جرائم حرب".

وقبل ذلك أفادت الوزارة بمقتل 15 فلسطينيا بينهم صحفي، في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على منازل في خان يونس جنوبي القطاع. كما انتشل مسعفون وعمال إنقاذ عدد من القتلى من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون في مدينة غزة، بينما قتل شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط القطاع. ولم تُؤكد من هذه الأرقام من مصادر مستقلة. headtopics.com

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة.

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