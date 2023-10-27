وفد أطباء أوروبيين إلى قطاع غزة.. وهذه مهمته

وأوضحت مصادرنا، أن الوفد يتألف من 9 أطباء أوروبيين متخصصين في "جراحات الحروب"، ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري عن دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاحنات العشرة التي تحدث عنها نظيره المصري، تأتي ضمن 20 شاحنة تشكل الدفعة الخامسة الخاضعة للتفتيش في

يشار إلى أن حركة مرور شاحنات المساعدات تشهد تباطؤا خلال اليومين الأخيرين، بسبب خضوعها لإجراءات تفتيش من جانب السلطات الإسرائيلية في معبر العوجة.وأوضحت مصادرنا، أن الوفد يتألف من 9 أطباء أوروبيين متخصصين في "جراحات الحروب"، ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة. headtopics.com

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري عن دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاحنات العشرة التي تحدث عنها نظيره المصري، تأتي ضمن 20 شاحنة تشكل الدفعة الخامسة الخاضعة للتفتيش في

يشار إلى أن حركة مرور شاحنات المساعدات تشهد تباطؤا خلال اليومين الأخيرين، بسبب خضوعها لإجراءات تفتيش من جانب السلطات الإسرائيلية في معبر العوجة.

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