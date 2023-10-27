ماكرون يحذر من توسع الصراع.. ويشدد على هدنة إنسانية في غزة

مجدداً من اتساع رقعة الصراع واشتعال المنطقة، داعياً إلى"هدنة إنسانية" في غزة لحماية السكان المدنيين، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة"ندرك تماماً الحق والنية المشروعة لمكافحة الإرهاب، ونحن مستعدّون لتقديم مساعدتنا، ولكنّنا نعتبر أن الحصار الكامل والقصف العشوائي، وأكثر من ذلك احتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب".

ووفقا لمصادر دبلوماسية عديدة، أصر عدد من دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق دعوة مباشرة لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ولكن لم تتفق جميع دول الاتحاد على هذا البند. وفي وقت سابق، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عدم وجود إمكانية لتسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة.

وكانت طائرة من طراز"إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قد هبطت في 19 أكتوبر بمطار العريش في مصر، تحمل 27 طناً من المواد الغذائية كالدقيق والسكر والأرز والمعكرونة لسكان قطاع غزة.صورة حديثة التقطتها مركبة أميركية لأحد كواكب المجموعة الشمسية، لفتت أنظار وأثارت تساؤلات من رأى فيها وجه كائن عابس وخائف وقلق، وفقا لما يمكن استنتاجه ...في حادثة طريفة رغم بشاعتها، ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية ... headtopics.com

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