إسرائيل تتهم حماس بالتحصن تحت المستشفيات.. والأخيرة تنفي

كذلك عرض تسجيلاً صوتياً زعم أنه لعناصر من حماس تحدثوا فيه عن تخزين الوقود، متهماً إياهم بسرقة الوقود من منظمة الأونروا وتخزينه في مستشفيات القطاع، ومنها مستشفى المعمداني.في المقابل، نفى القيادي في حماس عزت الرشق ما جاء على لسان المتحدث الإسرائيلي، مؤكداً أن ما قاله لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الادعاءات الإسرائيلية تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته.

وقال"هذه الأكاذيب تمثل تمهيداً لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء".

كما حذر من مجزرة جديدة، مطالباً قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، مهاجمة أكثر من 250 هدفا في قطاع غزة تابعة لحركة حماس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك الأنفاق وعشرات نشطاء حماس ومراكز قيادة العمليات ومنصات إطلاق. headtopics.com

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