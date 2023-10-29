فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

يمكن تحقيق أهداف رائعة لزيادة الطاقة، وتقليل الانتفاخ ومشاكل الأمعاء، إضافة إلى التخلص من الدهون عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، إضافة إلى تناول الشاي، وممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة لمدة 30 دقيقة بخمسة أيام في الأسبوع، وفقًا لما نشره موقع Insider.

وقالت كلاريسا لينهير، اختصاصية تغذية واختصاصية صحة الأمعاء: إنه من الرائع أن يتم الحفاظ على النشاط والحيوية، ولكن يجب أيضًا القيام ببعض تدريبات المقاومة للمساعدة على فقدان الدهون، والحفاظ على العضلات.. مشيرة إلى أن “وجود المزيد من العضلات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة؛ وهو ما يدعم فقدان الدهون”، بحسب “العربية نت”.ومن منظور الطاقة أوصت لينهير بفحص مستوى فيتامين D وعدم انخفاضه؛ لأنه يمكن أن يمثل مشكلة، خاصة في أشهر الشتاء.

وقالت “لينهير”: إن مسحوق البروتين ربما يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي بالنسبة للبعض، مشيرة إلى أنه بالنسبة لوجبة الفطور يمكن إعداد عصير يتكون من حليب اللوز ومسحوق البروتين والقهوة ونصف موزة. وأكدت أنه من المفيد تناول البروتين على مدار اليوم، قائلة: إن “البروتين مهم لدعم مستويات الطاقة، ويمكن أن يساعد على إبقاء الشعور بالامتلاء والرضا، وهو ما قد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة والرغبة الشديدة في تناول السكر، وكلاهما عند تناولهما بشكل زائد يمكن أن يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة”.وأوصت لينهير بإضافة الخضراوات والتوت وبذور الشيا إلى المشروب الصباحي لتعزيز محتوى الألياف، ولكن من المهم زيادة تناول الألياف تدريجيًّا؛ لأن القيام بذلك بسرعة قد يؤدي أحيانًا إلى الانتفاخ. headtopics.com

وقالت: “إذا كانت حالات الانتفاخ مرتبطة بالإمساك فربما يرغب الشخص في زيادة تناول الألياف لدعم زيادة تواتر حركات الأمعاء، التي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ”، علاوة على أن “الألياف تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول؛ وهو ما يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن”.إن إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى المشروب الصباحي من شأنه أن يزود الجسم أيضًا بالبوليفينول الإضافي لتعزيز صحة الأمعاء؛ إذ تعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة، وتحارب الجذور الحرة المرتبطة بالحالات الالتهابية، مثل السرطان.

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