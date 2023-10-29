عقب انتشار فيديو مبطن له.. خطاب لنصر الله يوم الجمعة (فيديو)

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".وعبر قناته في"تلغرام"، قال الإعلام الحربي:"يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس..الزمان..الجمعة في 3 نوفمبر..الساعة..الثالثة بعد الظهر".

وأُرفق الفيديو بآية من سورة الإسراء:"فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".وتم نشر الفيديو في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كلمة نصر الله الذي يلتزم الصمت منذ بدء"طوفان الأقصى" والمواجهات على الحدود الجنوبية.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريحات لقناة"الميادين" إن"المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل". headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.

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