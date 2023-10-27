فرنسا.. مؤشرات لا تبشر بسلامة القطاع الصناعي بعد انهيار الطلب على الديزل

وكشفت معدلات الطلب على وقود الديزل على المستوى الوطني في فرنسا وجود تباطؤ في النشاط الصناعي للبلاد، وذلك لأنه يعتبر مادة جد حيوية لقطاعي النقل والصناعة في الاقتصاد.

يُشار إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي شهد في الآونة الأخيرة تباطؤا ووصل إلى مستويات خفيضة، حيث أشار"بنك فرنسا" Bank of France إلى توسع بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث. بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بنمو بنسبة 0.5٪ في الربع الذي سبق.

وفي تقريرها الشهري الأخير عن أسواق النفط، توقعت الوكالة الدولية أن الطلب على الديزل في المنطقة سينخفض بشكل أكبر بنحو 150 ألف برميل يوميا لكل من هذا العام و2024.أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة. headtopics.com

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح."حزب الله" ينشر فيديو عن استهداف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة (فيديو)

وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة. headtopics.com

كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.

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