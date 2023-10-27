المستشفيات درع لـ'حماس'.. إسرائيل تتهم والحركة تنفي: أكاذيب تمهد لمجزرة جديدة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن حماس حولت المستشفيات إلى مواقع لعناصرها، مشيراً إلى أن الحركة تستخدم المستشفيات درعاً لعملياتها ومنها مستشفى الشفاء..وعرض في المؤتمر الصحافي اليومي، صوراً جوية و'أدلة' ورسوماً توضيحية لما قال إنها مقرات لحماس في المستشفيات، كاشفاً وجود أنفاق للحركة متصلة بالمستشفيات..وأضاف أن وجود حماس بالمستشفيات يعرض المدنيين للخطر، وفق ما نقلت 'العربية.نت'..

وقال: 'هذه الأكاذيب تمثل تمهيداً لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء'..كما حذر من مجزرة جديدة، مطالباً قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني..

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إسرائيل تتهم حماس بالتحصن تحت المستشفيات.. والأخيرة تنفيكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن حماس حولت المستشفيات إلى مواقع لعناصرها، مشيراً إلى أن الحركة تستخدم المستشفيات درعاً لعملياتها ومنها مس اقرأ أكثر ⮕

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