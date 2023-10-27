شرطة برلين تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة مساء يوم الجمعة

ومنعت شرطة برلين المسيرة المؤيدة للفلسطينيين المقرر عقدها يوم الجمعة، وجميع المظاهرات المماثلة حتى 6 نوفمبر.

وأوضحت الشرطة أن"الحظر جاء بسبب الخطر المتمثل في إمكانية قيام المشاركين في الاحتجاج بالتعبير علنا عن مواقف معادية للسامية، وإظهار العنف تجاه ضباط الشرطة".طوفان الأقصى أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل. headtopics.com

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السلطات الفرنسية تمنع تظاهرة دعم للفلسطينيين في باريسقررت السلطات الفرنسية منع تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مرتقبة يوم السبت في باريس بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية. اقرأ أكثر ⮕

- الممنوع والمسموح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيينشهدت ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما حظرت السلطات بعضها الآخر. ماذا يقول القانون بألمانيا؟ اقرأ أكثر ⮕

حظر جماعة طلابية تدعم فلسطين بفلوريدا.. وبرلين تدرس قيوداً على منح الجنسيةقرّر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، حظر جماعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين، بينما أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن قانوناً يُدرس سيمنع من ارتكب أفعالاً معادية للسامية من الحصول على جنسية بلادها. اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب بغلق السفارة الأميركية في بغداداستهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق بطائرة مسيرة. اقرأ أكثر ⮕

صحيفة تركية: أنقرة تدعو زعماء 5 دول عربية للمشاركة في فعالية مؤيدة للفلسطينيينذكرت صحيفة 'صباح' نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الفرنسية تمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة السبت في باريسأعلنت الشرطة الفرنسية منع مظاهرة دعما للفلسطينيين كانت مرتقبة السبت في باريس بدعوة من عدة هيئات، وفق ما أعلن الخميس مفوض شرطة العاصمة لوران نونيز. وكان مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، نبه منذ أيام السلطات إلى أن منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، إلا في حال كانت 'المظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام'. اقرأ أكثر ⮕