غزة تعيد العراق إلى مربع الخلافات

بعد أن تحولت صواريخ ومسيرات الفصائل المسلحة إلى استهداف القواعد العسكرية الأمريكية وقواعد قوات التحالف الدولي.

وأعلن عدد من الجماعات المسلحة عما سموها «حرب استنزاف» ضد إسرائيل، بحسب أبوعلي العسكري القيادي في كتائب «حزب الله» العراقية، فيما زعمت مجموعة أخرى تطلق على نفسها «الوعد الصادق»، أنها أرسلت 5 آلاف مقاتل إلى حدود إسرائيل، كمرحلة أولى. وهدد زعيم منظمة بدر هادي العامري بالتدخل واستهداف الولايات المتحدة، وقال زعيم «العصائب» قيس الخزعلي إنه يراقب الأوضاع في غزة.. «مستعدين غير متفرجين».

واللافت أن هذا التصعيد يجري للمرة الأولى منذ استلام تحالف الإطار التنسيقي السلطة في نهاية العام الماضي، إذ كانت الهجمات قد توقفت قبل ذلك التاريخ بأشهر قليلة، ما يعني انهيار اتفاق عمره أكثر من عام بين الحكومة والفصائل بسبب مهاجمة القوات الأمريكية وشن الإطار التنسيقي حملة شعواء على الحكومة بعد أن قررت ملاحقة مطلقي الصواريخ. headtopics.com

وتواجه الحكومة العراقية مصاعب في تحديد هوية المهاجمين، إذ مر أكثر من أسبوع منذ أعلنت ملاحقة الجهات التي تستهدف المعسكرات دون اعتقال أحد، في وقت تجاوز عدد الهجمات الـ10 بحسب تقديرات أمريكية. وحول إذا كان ما يجري انقلاب على التفاهمات السابقة، قال قيادي في الإطار التنسيقي: إن الحكومة ومنذ لحظة تكليف محمد شياع السوداني، أبرمت اتفاقاً مع المقاومة بعدم مهاجمة المصالح الأمريكية.

ووفق القيادي الذي تحدث لـ«عكاظ»، فإن الاتفاق يقضي بأن تلجأ الفصائل إلى الحكومة في كل ما يخص التعامل مع أمريكا، سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو استخدام السلاح، وأن تكون الحكومة قناة اتصال مع واشنطن، إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة نسف هذا الاتفاق، بحسب قوله. headtopics.com

وكانت الحكومة العراقية تتوقع في البداية أن يقتصر التصعيد ضد إسرائيل على محاولات عبور مسلحين إلى سورية أو لبنان.

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