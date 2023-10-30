الحرب في غزة تؤجج ذاكرة لاجئي مخيم جرش في الأردن (شاهد)

وكالة الأناضول زارت مخيم"جرش" بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن والسلطات المختصة، واطلعت على واقع الألم الذي يعيشه السكان، إثر ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر إسرائيلية يومية، فرضت عليهم استعادة المأساة الفلسطينية.

"الغالبية العظمى من عائلات المخيم لهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي، والكثير منهم فقد قريبا له، ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة والمخيم يشهد بشكل يومي وقفات تضامن مع القطاع".

وتابع:"الغالبية العظمى من عائلات المخيم لهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي، والكثير منهم فقد قريبا له، ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة والمخيم يشهد بشكل يومي وقفات تضامن مع القطاع". headtopics.com

التصريحات الأردنية الرسمية المستمرة حول الرفض القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بالنزوح إلى جهته الجنوبية قرب مصر، لعلمها بأن الهدف هو محاولة إفراغ القطاع من أهله، واحتمالية تطبيق ذات الخيار على سكان الضفة الغربية، ما يعني بالتالي انتهاء فكرة حل الدولتين الذي ينادي به الأردن بالمحافل الدولية."الموت ولا المذلة"

المسن سليمان عبد الفتاح (80 عاما)، كرر مقولة أم محمد:"الموت ولا المذلة"، مستنكرا بالقول:"هل سنهاجر 100 مرة"، في إشارة إلى احتمالية تهجير أبناء قطاع غزة مرة أخرى.واتهم المسن الفلسطيني الولايات المتحدة الأميركية، بأنها"السبب في كل ما يحدث، وهي رأس الافعى، ولولاها لما بقيت إسرائيل". headtopics.com

وأردف:"في الوقت الحالي، لا يوجد متر مربع آمن في غزة، لذلك على أهالي القطاع أن يبقوا في منازلهم، وألا يغادروها، الثبات الثبات". وأكد على رفض"التهجير شكلا ومضمونا، لأننا شبعنا هجرات، نريد بلادنا ووطننا، نحن متشبثون بأرضنا حتى الممات، وندعم موقف الأردن الرسمي برفض ذلك".

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