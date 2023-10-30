الحازمي يزف «سلطان» و«عبد الرحمن» إلى عش الزوجية

احتفل المعلم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد بجازان سابقا عبدالله علي الحازمي، بزفاف نجليه «سلطان» و«عبدالرحمن»، في إحدى قاعات الأفراح في محافظة ضمد، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

احتفل المعلم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد بجازان سابقا عبدالله علي الحازمي، بزفاف نجليه «سلطان» و«عبدالرحمن»، في إحدى قاعات الأفراح في محافظة ضمد، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

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فيصل بن بندر يزف 264 شاباً وفتاة لـ 'عش الزوجية'رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض 'إنسان'، حفل الزواج الجماعي لأبناء وفتيات إنسان اقرأ أكثر ⮕

'فيصل بن بندر' يزف 100 من أبناء 'إنسان' إلى بيت الزوجية في الرياضسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

نشر الاعتدال ومحاربة التطرف في مدارس الشرقيةدشّن مساعد مدير عام التعليم للشئون التعليمية بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبد الرحمن الزهراني، اليوم الأحد، برنامج ”مدارس واعية“ في مسرح إدارة التعليم بحضور كثيف لمدراء المدارس البنين والبنات والموجهين الطلابيين فيها. اقرأ أكثر ⮕

ركن تثقيفي لتوعية طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن بحقوق الإنسانأقامت هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، ركنًا تثقيفيا في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بحضور مديرة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور طفيل اليوسف. اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين في موسكو يرد على دعوات إرسال الفلسطينيين إلى مصر وإقامة مخيمات لهم هناكأكد السفير الفلسطيني في القاهرة عبد الحفيظ نوفل أن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة وأنهم لن ينتقلوا إلى المناطق الحدودية من القطاع ولن يقيموا أبدا في معسكرات في الأراضي المصرية. اقرأ أكثر ⮕