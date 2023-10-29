شهود: غارات إسرائيلية عنيفة وأحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدس

استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي تركز بدءا من مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف. نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.نددت الخارجية التركية"بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة. headtopics.com

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قصف إسرائيلي على محيط مستشفى غسيل الكلى بشمال غزةقال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم (السبت) محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء.. مزيد من القتلى والجرحى والدمار في كل القطاعأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: قررنا استمرار العمل في مستشفى القدس بغزةرائد النمس الناطق باسم الجمعية قال للأناضول إن 'الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط المستشفى القدس'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف يتركز في محيط مستشفى القدس بغزةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا... اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس ويصيب مبناه بأضرار (فيديو)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕