إيران تجدد نفي علاقتها بعملية 'طوفان الأقصى'.. ندعم فسطين سياسيا ودوليا

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)"لا نريد لهذه الحرب أن تمتد"، معربا عن رفضه المزاعم حول علاقة طهران المباشرة بهجوم حماس ووصفها بأنها"بلا أساس".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها كانت على علم بأن حماس تخطط "لعمليات ضد إسرائيل"، لكن تقارير المخابرات الأمريكية الأولية أظهرت أن بعض القادة الإيرانيين فوجئوا بالهجوم. وشدد عبد اللهيان على أن بلاده تدعم فسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا، مضيفا:"هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي".

وحول علاقة إيران بالهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، قال عبد اللهيان إن ربط طهران بأي هجوم في المنطقة، إذا تم استهداف المصالح الأمريكية، دون تقديم دليل هو أمر"خاطئ تماما". وتابع: الناس في المنطقة غاضبون و"إنهم لا يتلقون أوامر منا. إنهم يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان فلسطينيا تماما".الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس headtopics.com

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