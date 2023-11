سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

وقال السيناتور: إن الكونجرس وإدارة بايدن وبقية العالم يجب أن يتخذوا إجراءات لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث نزح أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويعاني السكان من نقص الإمدادات من الضروريات. وأشار إلى أن المرافق الطبية هناك في حالة كارثية، حيث يوجد مئات الأطفال في الحاضنات والمرضى على أجهزة دعم الحياة معرضون لخطر الموت في حالة نفاد الوقود من المولدات التي تدعمهم.

شغل ساندرز مقعدًا في مجلس النواب الأمريكي لمدة 16 عامًا من عام 1991 حتى عام 2007 كممثل عن ولاية فيرمونت. وفي عام 2007، انتخب ساندرز ليكون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، واستمر في تولي هذا المنصب حتى اليوم.بيرني ساندرز كان مرشحًا للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وعام 2020. حقق نجاحًا كبيرًا في حملتيه، وشدد على قضايا مثل التعليم المجاني، والرعاية الصحية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد في النظام السياسي والاقتصادي.

ويعتبر بيرني ساندرز شخصية بارزة في الساحة السياسية الأمريكية، وقد أثرت أفكاره ورؤيته في النقاشات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

