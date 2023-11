العدالة الجنائية والعنف والرعاية تتصدر شكاوى حقوق الإنسان

تباشر الهيئة فور تلقيها الشكوى عددا من الإجراءات من أبرزها التحقق من صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى وتوافر الشروط اللازمة لها والبيانات، يجري بعد ذلك إحالتها إلى الباحث المختص الذي غالباً ما يكون مختصا في القانون أو الأنظمة لدارستها وتأمل وقائعها وتقييم المعلومات التي وردت فيها، ثم اتخاذ الإجراء النظامي الملائم للشكوى وظروفها، وصولاً إلى أن تبلغ الشاكي بنتيجة الشكوى عبر وسائل الاتصال أو من خلال قائمة طلباتي في موقع الهيئة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALWATANSA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: بسبب جرائم غزة.. استقالة مدير مفوضية حقوق الإنساناستقالة مدير مفوضية حقوق الإنسان احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: لا منتصر في حرب يقتل فيها آلاف الأطفالشددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن 'لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال'، فيما أدانت 'انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة' في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جريمة حربأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 'مخاوف جدية' بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها 'هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: توقيف محامية بارزة في إيران يفاقم الغضب بعد وفاة أرميتا كرواندفاقم توقيف المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده موجة الغضب في أوساط مجموعات حقوقية أثارتها وفاة مراهقة بعد تعرّضها، بحسب ناشطين، إلى الضرب من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: استقالة مسؤول بالأمم المتحدة بسبب ما وصفه بـ'إبادة جماعية' في غزةقدم أحد مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ'الإبادة الجماعية' في قطاع غزة، التي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبتأفادت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التيبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕