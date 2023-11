لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

كما أضاف: “استوقفتنا مسيرة الإبل تحت المطر وسط حبات البرد، وهي تهطل على الجمال في منظر ساحر، وكانت مغامرًا في إطلاق طائرة الدرون للتصوير في هذا الوقت، والتي قد تتأثر بسقوط الثلوج، ولكني غامرت للخروج بصور توثق هذا الجمال للهضاب والأمطار”.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

