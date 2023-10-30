جنرال أمريكي متقاعد: تدمير 'حماس' وحماية الفلسطينيين مهمة مستحيلة

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد روبرت أبرامز إن مهمة إسرائيل لتدمير حركة"حماس" وحماية حياة الفلسطينيين في غزة"شبه مستحيلة"، ووصفها بأنها"مهمة صعبة للغاية".وفي حديث لشبكة ABC news، رأى أبرامز أن"تدمير حماس، والقضاء على قدرتها على إلحاق الأذى بإسرائيل والشعب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه حماية ما قدّره البعض بمليون فلسطيني في طريق الأذى أو لا يستطيعون الخروج من طريق الأذى، هو مهمة مستحيلة".

وأضاف:"ستكون هذه مهمة صعبة للغاية وسيتعين علينا فقط أن نرى كيف ستسير خطتهم هنا خلال الأيام المقبلة". وفي إشارة إلى نظام أنفاق حماس، قال إن"القتال في المناطق الحضرية سيكون بطيئا ومنهجيا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت"حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

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