القبض على 15 شخصًا لممارستهم الصيد دون ترخيص بالمحميات الطبيعية

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مصر: مصرع 32 شخصا في حادث سيرلقي 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب 63 آخرون، في حادث سير مروع وقع نتيجة تصادم بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، في محيط منطقة وادي النطرون، على طريق (القاهرة - الإسكندرية)... اقرأ أكثر ⮕

فيديو يشرح ما حدث.. مقتل وإصابة 63 شخصًا في حادث تصادم قطارين بالهندقال مسؤولون إن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 50 آخرين في حادث اصطدام قطارين بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، أمس الأحد. اقرأ أكثر ⮕

محطات للبذور في 6 مواقع طبيعيةشرع مركز البذور والتقاوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، في تطوير محطات إكثار البذور والتقاوي والشتلات في 6 مواقع موزعة على الموائل الطبيعية بالمملكة، وهي: الاستوائية في جازان،... اقرأ أكثر ⮕

تركيا: القبض على 7 مقاتلين أجانب من عناصر «داعش»ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 7 مقاتلين أجانب من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية أمنية بإسطنبول. اقرأ أكثر ⮕

زاهية زيواني جزائرية تقود أوركسترا التنوع الثقافي في فرنساكانت دون العشرين حين أسست فريقاً موسيقياً من رفاقها ورفيقاتها. ولطالما حلمت منذ طفولتها أن تكون قائدة على المسرح. اقرأ أكثر ⮕

توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغييرتوقع خبراء أن يتجنب بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الاسبوع المقبل، فيما ستكون ثاني مرة يبقي فيها البنك على معدل الفائدة بدون تغيير بعد نحو عامين من الارتفاعات المتعاقبة. وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أنه من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقي معدل الأساس، المتعلق بالفائدة التي يدفعها الأشخاص على رهنهم العقاري، عند 5. اقرأ أكثر ⮕