وزير الداخلية الإسرائيلي يعلن تحويل 49 مليون دولار إلى البلدات العربية

وكتب أربيل في رسالة إلى سموتريتش:"على الرغم من موقفكم بشأن الحاجة إلى آلية مراقبة، فإن البلدات العربية مطالبة في هذه الظروف بتحمل نفقات إضافية بسبب الضرورات الطارئة العاجلة".

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط. headtopics.com

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة"حماس" خلال ساعات الليل.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.

نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

انخفاض أرباح «الأسمنت العربية» 49.7% إلى 29.7 مليون ريال بالربع الثالثانخفاض أرباح «الأسمنت العربية» 49.7% إلى 29.7 مليون ريال بالربع الثالث اقرأ أكثر ⮕

لبنان: مواصلة إسرائيل عدوانها على غزة قد يشعل الشرق الأوسطوزارة الخارجية قالت إن 'النهج الإسرائيلي قائم على الحقد الأعمى ويهدف إلى تحويل غزة إلى مقبرة جماعية' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

سقوط صواريخ من غزة على إسرائيلأعلن الجيش الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية، السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن بدء مرحلة جديدة من الحرب في القطاعأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'حرب الإبادة'.. حماس تطالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف ضد الاحتلالطالبت حركة حماس الفلسطينية الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف يرقى إلى مستوى 'حرب الإبادة' التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕