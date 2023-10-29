جائزة أفضل لاعب آسيوي : تميّز سعودي وحضور دائم للاعبي الأخضر

لطالما كانت كرة القدم السعودية ولّادة للنجوم منذ نشأتها, لاسيما بوصفها اللعبة الشعبية الأولى في المملكة, والرياضة التي يجتمع على عشقها مختلف شرائح المجتمع، التي لا يخلو تكوينها من وجودٍ مشجعٍ بين أفرادها أو هاوٍ ممارس للعبة، أو حتى لاعبٍ يحترف كرة القدم في أحد أندية المملكة.

وهذا العشق جسّد حضوراً سعودياً دائماً في منصات التتويج وضمن أبرز المرشحين لنيل الألقاب في مختلف المنافسات القارية، على أصعدة المنتخبات والأندية واللاعبين. وأبرز الأمثلة على ذلك، حضور نجوم كرة القدم السعوديين في قوائم المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبي القارة الصفراء، إذ يسجل تاريخ الجوائز الآسيوية أفضلية وتميّز للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منذ عام 1984م، أي مع أول مشاركة رسمية للمنتخبات السعودية في كأس الأمم الآسيوية، التي توّج بها في ذلك العام، معلناً بذلك ولادة البطل الذي جاء من غرب القارة ليتربع قمتها، بزعامة أو مزاحمة على أولوياتها، وعلى غرار ذلك كان لاعبو الأخضر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، يحصدون الجوائز القارية، ومن بينها “جائزة...

وسيطرت أجيال من لاعبي المنتخب السعودي على هذه الجائزة منذ إطلاقها, إذ إن أسماءهم تحضر ضمن قائمة المرشحين لنيلها، بوصفهم منافسين عليها أو متوّجين بها, على غرار قائد المنتخب السعودي سابقًا ماجد أحمد عبدالله, الذي توّج بها 3 مرات متتالية, في أعوام 1984, 1985, 1986, وكذلك اللاعب سعيد العويران الذي نالها عام 1994, ثم اللاعب نواف التمياط الذي حققها عام 2000, يليه اللاعب حمد المنتشري الحاصل عليها عام 2005, ومثله اللاعب ياسر القحطاني المتوّج بالجائزة عام 2007, واستطاع اللاعب ناصر الشمراني أن يسجل اسمه... headtopics.com

وأصبحت الجائزة من أهم جوائز الاتحاد الآسيوي، التي يوليها عناية بالغة واهتماماً خاصاً، على مستوى جلب رعاة لها، وتنظيم احتفالية خاصة بها للاحتفاء باللاعب المتوّج بالجائزة، وسط حضور نجوم العالم على أصعدة اللعبة والمشاهير ورجال الأعمال والشخصيات البارزة من جميع دول القارة ومختلف بلدان العالم، وهو الأمر المنتظر هذا العام الذي يشهد حضور اسم لاعب المنتخب السعودي الأول سالم الدوسري، إلى جانب لاعب المنتخب القطري المعز علي, ولاعب منتخب أستراليا ماثيو ليكي, التي ستستضيف العاصمة القطرية الدوحة حفل التتويج...

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