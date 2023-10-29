تايسون لـ«الشرق الأوسط» بعد افتتاح أكاديميته: المكان رائع جداً

وقال تايسون في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إنها المرة الأولى التي يفتتح فيها نادياً خاصاً به، مشيراً إلى أن المكان رائع ومحفز على التألق.

وسيشارك بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون نادي الملاكمة بخبراته وزياراته الدورية في إدارة النادي، وبحسب هذه الاتفاقية، سيتولى غالاغير كذلك تدريب الملاكم السعودي محمد العقل الذي من المنتظر أن يكون له شأن في عالم الملاكمة.

وتمكن الفرنسي مهدي لويس لوران من حصد ذهبية وزن تحت 60 كيلوغراماً للرجال في منافسات السافات، فيما أحرزت مواطنته نينا بيرغاندي ذهبية وزن تحت 52 كيلوغراماً للسيدات، وأحرز اللاعب سيباستيان بايلوت ذهبية الفردي المختلط في القتال بالعصا على الكراسي المتحركة. headtopics.com

وقال إن «التطور الكبير للعبة في المملكة، وأيضاً النمو المتزايد الملحوظ للاتحاد السعودي، ظهر أثره في استضافة هذا الحدث العالمي، الذي ستعود منافعه على قطاع الألعاب القتالية في السعودية». وقالت الملاكمة السعودية إن اللعبة ليست سهلة، ولا يستمر فيها إلا القوي، مقدمة شكرها لكل من ساندها ودعمها للاستمرار في اللعبة وتحقيق الإنجازات.

ودخل إنتر اللقاء باحثاً عن استعادة الصدارة من يوفنتوس الفائز السبت على فيرونا 1/ 0، لكنه بدا في طريقه للاكتفاء بالتعادل السلبي أمام فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يقول تورام كلمته في وقت حاسم من اللقاء تحت أنظار والده ليليان بطل مونديال 1998. headtopics.com

وبالفوز الثامن لهذا الموسم، أحدها على جاره اللدود ميلان 5/ 1، رفع فريق المدرب سيموني إينزاغي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس وأربع عن ميلان الذي يخوض لاحقاً اختباراً شاقاً على أرض نابولي حامل اللقب ورابع الترتيب حالياً.

وتخلَّى كالياري عن قاع الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام ساليرنيتانا الذي تراجع للمركز الـ20 الأخير، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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