أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء جمعية 'إنسان'

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض ” إنسان ” حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السابعة، تحت شعار “فرحة عريس” ، وذلك في فندق “جي دبليو ماريوت الرياض”.

ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر، بدور الجمعية المهم والتطلع الدائم بأن يكون العمل مركزاً وواضحاً وسليماً، مشيراً إلى أن الجمعية تأسست على منهج واضح على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ووصلت إلى هذا المستوى بأيدي الرجال الذين يعملون فيها وعملوا سابقاً ويعملون الآن، راجياً لهم التوفيق والسداد وأن يكونوا أداة خير لهذا للوطن وللأبناء الذين هم بحاجة لهم، وأن تسير على هذا المنهج الواضح في التكافل و العمل الاجتماعي البارز والمهم الذي ينطلق من منهج الدين الحنيف...

وبُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الجمعية محمد المحارب كلمة رحّب فيها بسمو راعي الحفل والحضور الكريم. وأكد المحارب، أن دعم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – له دور رئيسٌ في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرن، وتعهدها برعايته الكريمة، إلى أن أصبحت صرحًا خيرياً يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض. headtopics.com

وأضاف أن الجمعية حظيت باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، وما تضمنته رؤية السعودية 2030 وتأكيدها على دعم المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية.

وأشار، إلى أنه خلال السنوات الماضية بلغ عدد المتزوجين منذ انطلاقة البرنامج 2976، وسيزف في هذه المناسبة 264 من أبناء وفتيات الجمعية برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة بجمعية ” إنسان”. ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان “أثر .. يبقى” و عرضاً بعنوان “بوح أم” ، ثم العرضة السعودية، وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي، والتقطت الصور التذكارية. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: al_jazirah »

أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية بين 'المركز الوطني لإدارة الدين' ومجلس ' أبصرأمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية بين 'المركز الوطني لإدارة الدين' ومجلس ' أبصر اقرأ أكثر ⮕

أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية بين 'مركز لإدارة الدين' ومجلس 'أبصر'أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية بين 'مركز لإدارة الدين' ومجلس 'أبصر' اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. أمير الرياض يُعرب عن سعادته عند رؤيته أحد أبناء 'إنسان' المتزوجين مع طفلتهأعرب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن سروره عندما رأى أحد أبناء إنسان المتزوجين السابقين وهو يحتضن ابنته الصغيرة، ويقدم شكره لأمير الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان وللجمعية ومنسوبيها على كل ما يقدمونه من رعاية واهتمام بأبناء الجمعية ومتابعة أحوالهم ليستئذن بعدها للسلام عليه. اقرأ أكثر ⮕

أمير الشرقية يرعى توقيعَ اتفاقية بين مركز 'إدارة الدين' ومجلس 'أبصر'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'فيصل بن بندر' يزف 100 من أبناء 'إنسان' إلى بيت الزوجية في الرياضسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية إيران: المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس بلا أساسوصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، المزاعم بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس في 7 أكتوبر بأنها 'بلا أساس'.وقال أمير عبد اللهي اقرأ أكثر ⮕