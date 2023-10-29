الحصيني: برد هذا العام سيكون اشد من العام الماضي

اوضح الباحث الفلكي أ. عبدالعزيز الحصيني أن برد هذا العام سيكون اشد من العام الماضي مشيراً الى أن موسم البرد قد بدأ منذ ١٥ يوم واصبح ساكنين المناطق الطرفية يرتدون الملابس الشتوية بعد الساعة العاشرة ليلاً اما في المدن الرئيسية مثل الرياض مابعد الساعة الثانية عشر ليلاً تبدأ البرودة .

وقال في تصريح خاص “للجزيرة أونلاين ” إن شهر رمضان لهذا العام سيشهد اجواء جميلة تميل للبرودة في الليل ولن تحتاج تشغيل المكيفات . وحذر الحصيني من التعرض للبرد في هذة الايام وطالب بارتداء الملابس الشتوية لأن البرد في بدايتة شديد الضرر على صحة الانسان وخاصة الأطفال وقد يتعرض الشخص لأنفلونزا حادة لاسمح الله.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: al_jazirah »

بعد سلسلة صعود.. هل تواصل بورصة مصر تحقيق مكاسب قياسية؟على الرغم من موجة الخسائر التي طاردت البورصة المصرية خلال أول ربعين من العام الحالي، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب إجمالية ضخمة منذ بداية العام وحتى نهاية تعا اقرأ أكثر ⮕

«الباحة للاستثمار» تتحول للربحية في الربع الثالث من العام الحالي«الباحة للاستثمار» تتحول للربحية في الربع الثالث من العام الحالي اقرأ أكثر ⮕

جدة تستضيف المؤتمر الدولي لرابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدماختتمت مساء (السبت) أعمال المؤتمر الدولي لرابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدم، الذي أقيم في هذا العام في مدينة جدة. اقرأ أكثر ⮕

العثور على المشتبه بإطلاقه النار في ولاية مين الأمريكية ميتابعد مطاردة ليومين، عثر على المشتبه به بتنفيذ عملية إطلاق نار هي الأسوأ هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية ميتا. ما هوية القاتل ودوافعه؟ اقرأ أكثر ⮕

دورة فيينا: سينر يحرز لقبه الرابع هذا العاماحرز الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعا عالمياً، لقبه الرابع هذا العام بفوزه الصعب على بطل الموسم الماضي الروسي دانييل مدفيديف الثالث 7-6 (9-7) و4-6 و6-3 الأحد في نهائي دورة فيينا النمسوية لكرة المضرب (500). اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة «مقلق للغاية»المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يبدي قلقه من تلقي الهلال الأحمر الفلسطيني تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس. اقرأ أكثر ⮕