بيع 5 صقور بـ 517 ألف ريال في الليلة الـ 21 لمزاد نادي الصقور

وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح وادي بيض للطاروح إبراهيم عتودي، وتم بيعه بمبلغ 71 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الصداوي، واشترك في طرحه 7 طواريح، وتم بيعه بـ64 ألف ريال، ليُعرض على منصة المزاد بعدها الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح الدبدبة، وشارك في طرحه 6 طواريح، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال.

أما الصقر الرابع، فهو شاهين فرخ، طرح (أم خنصر – عرعر) للطاروحين طلال ومحمد العنزي، وبيع بمبلغ 185 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر يتم بيعه في النسخة الحالية بعد صقر العويقيلة شاهين قرناس بربع مليون ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الخامس شاهين فرخ، طرح الجبيل، للطواريح سعود المطيري وسعد العجمي ورافد المطيري، وتم بيعه بمبلغ 111 ألف ريال.

