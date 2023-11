أذهل الجميع.. لن تصدق ما فعله شاب داخل مطعم ماكدونالدز (فيديو)

ووثقت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً ممسكًا بلوحات أرقام كتب عليها"فلسطين حرة" ويرتدي العلم الفلسطيني حول رأسه. وعند وصوله للمطعم فتح صندوق ضخم مليء بالقوارض الملونة بالعلم الفلسطيني لتنتشر على الأرض، داخل مطعم الوجبات السريعة ويثير الذعر بين الزبائن.كما ردد عبارة"قاطعوا دولة الاحتلال" و"اللعنة على الكيان الصهيوني" قبل أن يغادر السيارة،داعيا لمقاطعة ماكدونالدز وستاربكس وديزني.وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة"إكس"، قيام شاب مؤيد لفلسطين بردة فعل غير متوقعة داخل مطعم ماكدونالدز الداعم لدولة الاحتلال.

ووثقت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً ممسكًا بلوحات أرقام كتب عليها"فلسطين حرة" ويرتدي العلم الفلسطيني حول رأسه. وعند وصوله للمطعم فتح صندوق ضخم مليء بالقوارض الملونة بالعلم الفلسطيني لتنتشر على الأرض، داخل مطعم الوجبات السريعة ويثير الذعر بين الزبائن.كما ردد عبارة"قاطعوا دولة الاحتلال" و"اللعنة على الكيان الصهيوني" قبل أن يغادر السيارة،داعيا لمقاطعة ماكدونالدز وستاربكس وديزني.

