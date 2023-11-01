كأس الرابطة.. وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع وتأهل ليفربول وتشيلسي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.
نشرت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس"، مقطع فيديو مصور يعرض مشاهد من"التحام" مقاتليها بالآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال"الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.
أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.
شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.
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