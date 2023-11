بعد صفعة نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتد

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد"الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيينيعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.

نيوكاسل للثأر من يونايتد «المترنح»... ورايس يقود آرسنال ضد فريقه السابق وستهامالمواجهة بين مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل ستكون بمثابة إعادة لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي.

هاو: كأس العالم 2034 في السعودية ستكون جيدة تنظيمياًقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إنه يتوقع أن تستضيف السعودية كأس العالم لكرة القدم بشكل منظم للغاية بعد أن سافر إلى هناك مع فريقه.

كأس الرابطة: يونايتد يخسر على أرضه من نيوكاسل ووست هام يقصي أرسنالتلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة 3-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، لتتخذ بدايته السيئة للموسم منعطفا خطيرا نحو الأسوأ أمس الأربعاء.

بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطةألحق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية بمانشستر يونايتد حامل اللقب ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر يوم الأربعاء في

'كل شيء سيكون جيدا'.. مدرب نيوكاسل يعلق على إمكانية استضافة السعودية لكأس العالم 2034علق المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو ، الثلاثاء، على إمكانية استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم في عام 2034.

مدرب نيوكاسل: لا نسعى للثأر أمام مانشستر يونايتدرفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، اعتبار فريقه في مهمة ثأرية أمام مانشستر يونايتد عندما يلتقيان ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

