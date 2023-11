'هآرتس' ترجح ثلاثة سيناريوهات لخطاب 'نصرالله' المرتقب

الثاني أن"يكون الخطاب ذا سقف عال.. ويضع فيه نصر الله خطوطا حمراء إن تجاوزتها إسرائيل سيقوم الحزب بالاشتراك أو توسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير. وأعتقد أن هذا التهديد سيكون موجها ليس فقط لإسرائيل لكن لأمريكا أيضا وبشكل واضح. وهذا هو السيناريو هو الأقرب أن يحدث".

وتضيف أن"هناك قلقا وتخبطا شديدين لدى نتنياهو الذي وردت له توصيات من قادة الأجهزة الأمنية مفادها"إعلان انتهاء العمليات العسكرية" قبل الخطاب. ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد"الإسلاموفوبيا" وسط تشككات من المسلمين الأمريكيينيعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

نصر الله يظهر «الجمعة».. لا حرب في لبنانلماذا قرر حسن نصرالله الظهور عند الثالثة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة القادم؟

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من «جنود النخبة» في غزةنقلت صحيفة «هآرتس» عن الجيش الإسرائيلي قوله، الثلاثاء، إن 2 من جنوده قُتلا خلال العملية البرية في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في إيلات... والجيش الإسرائيلي يرصد «هدفاً جوياً»دوّت صفارات الإنذار بمدينة إيلات في جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، وأرجعت صحيفة «هآرتس» الأمر للاشتباه في اختراق للأجواء بطائرة مسيرة في تلك المنطقة.

محلل عسكري إسرائيلي: طبيعة العملية البرية في غزة بدأت تتضحعاموس هارئيل كتب مقالة في صحيفة هآرتس تشرح طبيعة العملية العسكرية داخل غزة: الجيش بدأ يشدد قبضته شمال القطاع من خلال العمليات البرية

إعلام عبري: نتنياهو يمنع إغلاق 'الجزيرة' أملا بوساطة قطرصحيفة 'هأرتس' قالت إن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من قطر 'التخفيف من حدة تقارير الجزيرة'..

'هآرتس': اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لإضعاف خطة واشنطن حول مستقبل غزةذكرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أن اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم يعمل على إضعاف خطة واشنطن، لتقديم السلطة الفلسطينية على أنها الحل لقطاع غزة ما بعد الحرب.

