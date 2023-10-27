المنتخب السعودي رجال يتأهل لنهائي المبارزة بدورة الألعاب العالمية القتالية

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لاعب أخضر الجوجيتسو عبدالملك آل مرضي يحصد فضية دورة الألعاب العالمية القتاليةحصد لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو عبدالملك آل مرضي الميدالية الفضية اليوم الأربعاء عقب فوزه في ثلاث جولات في منافسات الني وازا، ضمن دورة الألعاب العالمية القتالية. اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في العالمية القتاليةالمبارزة السعودية تحصد الذهب في العالمية القتالية اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

جواد الداوود يحصد ذهبية سلاح الابيه بدورة الألعاب العالمية القتاليةانتزع المبارز السعودي جواد الداوود الميدالية الذهبية لسلاح الابيه بعد تصدره أمام زميله فيصل عابد بنتيجة 15 - 11 ضمن دورة الألعاب العالمية القتالية. اقرأ أكثر ⮕

دورة الألعاب القتالية 'الرياض 2023': المبارزة السعودية تحصد الذهبسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

رئيس الألعاب العالمية القتالية: أداء السعوديات «هائل»وصف ستيفان فوكس، نائب رئيس منظمة «سبورت أكورد»، رئيس الألعاب العالمية القتالية، الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات السعوديات في الدورة الحالية بالإنجاز الهائل. اقرأ أكثر ⮕