وضع كارثي.. 'الصحة العالمية': أطباء غزة يجرون عمليات جراحية على الأرض

وقال ريتشارد بيبركورن، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، إنه لم يكن لدى المنظمة سبب للتشكيك في البيانات التي تعلنها السلطات الصحية في غزة منذ سنوات.

أشار بيبركورن إلى أن 23 من إجمالي 35 مستشفى في غزة لا تزال مفتوحة جزئيا على الأقل، لكن الأطباء في بعض المستشفيات يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض.وأضاف بيبركورن أن هناك حاجة لحوالي 94 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدات الكهرباء في أهم 12 مستشفى في غزة من أجل توفير الحد الأدنى من الرعاية للجرحى والمصابين بأمراض تهدد حياتهم.

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