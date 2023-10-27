انطلاق أول بطولة احترافية للجولف تقام في الرياض

عبّرت كُلٌّ من الأمريكية ليليا فو، والأسترالية منجي لي، والألمانية كيارا نوجا، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، عن حماسهن واستعدادهن التام للمشاركة في منافسات أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تستمر لمدة 3 أيام ابتداءً من 27 أكتوبر ويستضيفها ملعب نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.

وتحدثت النجمات في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، عن أهمية الحدث ورغبتهن في إنهاء السلسلة بأفضل طريقة، وتقديم مستوى مميز في منافسات الفرق والأفراد. كما أشادوا بالتجهيزات وحالة ملعب نادي الرياض للجولف بعد قيامهن بجولات تدريبية ومشاركتهن في منافسات برو-آم قبل انطلاق البطولة. وعن زيارة مجموعة منهن إلى جانب لاعبات أخريات لمنقطة الدرعية ومواقعها المختلفة التي تعكس الموروث الثقافي الغني للمملكة.

وقالت المصنفة الأولى عالميًا الأمريكية ليليا فو:"أعتقد بأن بطولات الفرق دائمًا ما تكون ممتعة، لعبت في المرحلة الجامعية وفي كأس سولهايم، لذلك أحب نظام الفرق، وسنحظى بوقت ممتع خلال الأسبوع بكل تأكيد. نادي الرياض للجولف مختلف عن نادي رويال غرينز، ولكني سأقوم بالاستعداد بنفس الطريقة التي أقوم بها في أي بطولة ومحاولة الاستمتاع على أرضية الملعب مع مساعدي وبقية أعضاء الفريق". headtopics.com

في حين قالت الأسترالية منجي لي، المصنفة الرابعة عالميًا:"من المهم أن نساهم في نشر رياضة الجولف في مختلف أنحاء العالم، وبأن نلهم الجيل القادم من اللاعبات الناشئات بأفضل طريقة ممكنة، ونحن جميعًا متواجدون هنا للقيام بذلك ودائمًا ما نسعى لتحقيق هذا الأمر سواءً كان هنا في المملكة أو في أي مكان حول العالم، وشرف عظيم أن نحظى بمثل هذه المنصة"سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" التي تساعدنا على القيام بذلك".

وفي نسخة العام الماضي التي أقيمت على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، أصبحت سفيرة جولف السعودية الألمانية كيارا نوجا أصغر محترفة تفوز بإحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وذلك بعمر 16 عاماً، وقالت خلال المؤتمر الصحفي:"حظيت بموسم جيد، على الرغم من الإصابة التي لحقت بي في الأسابيع الأخيرة، إلا أنني سعيدة بالعودة والحصول على فرصة استرجاع ذكرياتي الجميلة هنا. الملعب مختلف بالطبع، ولكنه جميل أيضًا وأتطلع للمنافسات وللدفاع عن لقبي". headtopics.com

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