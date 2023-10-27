الصليب الأحمر يؤكد دخول أول فريق طبي إلى غزة منذ بدء الحرب

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وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن القافلة الطبية تمثّل «جرعة صغيرة من الإغاثة، وهي ليست كافية». وأوضح، في بيان، أن «فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة»، لافتاً النظر إلى أن «هناك حاجة ملحة لوصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام»، مضيفاً: «هذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كلّ ساعة».
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الجمعة)، إن مقر القيادة الرئيسي لحركة «حماس» يوجد تحت المستشفى الرئيسي في مدينة غزة.دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال» headtopics.com
وتنذر هذه الاتهامات بشبح حرب استنزاف قد تطال المزيد من مستشفيات غزة. وأشار أدرعي إلى أن هناك عدة مجمعات تحت أرض المستشفى، التي قال إن قادة «حماس» يستخدمونها لتوجيه نشاطات الحركة، إلى جانب نفق يصل إلى المستشفى ويسمح بالدخول إلى مقر قيادة «حماس». وأكد أنه يوجد داخل المستشفى أيضاً «مركز سيطرة تابع لجهاز الأمن الداخلي في حماس، حيث يحضره المسلحون في الأوقات الاعتيادية وأوقات الطوارئ».
كان مستشفى المعمداني في غزة قد تعرض قبل نحو أسبوعين لقصف أسفر عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة المئات، فيما تبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتهامات بالوقوف وراء القصف. وقُتل قيادي في «قسد» باستهداف طائرة مسيّرة تركية، الجمعة، أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية (ديريك) في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. وفقد طفل حياته وأصيبت امرأة في القصف التركي. headtopics.com