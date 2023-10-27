عقوبات أميركية جديدة على «الحرس الثوري» و«حماس»

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وقال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، في البيان: «إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل (حماس) من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان (حماس) من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي». وأضاف: «لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة (حماس) أكثر على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة».

وشملت عقوبات الجمعة، كذلك شركات في السودان وإسبانيا، ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لـ«حماس». وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب في أزمير شنت حملة، الجمعة، أسفرت عن القبض على 21 من المطلوبين، في حين لا يزال البحث جارياً عن الخمسة الآخرين. وأضافت أن القوات عثرت أثناء مداهمتها لأماكن وجود المشتبه بهم، على مسدسات صيد وسيوف وسكاكين، إلى جانب العديد من المستندات الرقمية. headtopics.com

وتم القبض على 33 من المطلوبين؛ هم 31 عراقياً وسوريان اثنان، ولا يزال البحث جارياً عن الستة الآخرين. وتم إرسال الموقوفين إلى أحد مراكز الترحيل في العاصمة أنقرة بعد انتهاء الإجراءات الأمنية الخاصة بهم. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية بتركيا في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. وأدرجت تركيا التنظيم على لائحتها للإرهاب عام 2013.

وأجرى معهد «بانل فور أول Panel4All» التحقيق في 25 و26 أكتوبر (تشرين الأول) لدى 522 شخصاً، يشكلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل، البالغين «10 ملايين نسمة تقريباً»، وهامش الخطأ فيه 4.3 في المائة، بحسب الصحيفة. headtopics.com

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