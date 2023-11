الخارجية الأمريكية تخصص 18 مليون دولار لتنفيذ العقوبات ضد روسيا

وحذرت الخارجية الأمريكية من ضرورة أن تفهم الدول الشريكة وشركات القطاع الخاص المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر المالية المرتبطة بالتفاعل المستمر مع المؤسسات الروسية والبيلاروسية التي تخضع أنشطتها للعقوبات والحظر.

وتتابع الوثيقة:"إشراك وكالات التحقيق (بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية، ووكالات الامتثال في القطاع الخاص) لتحديد شبكات المشتريات الروسية، بما في ذلك هياكل الشركات الخارجية".

وأشار المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي دميتري دروبنيتسكي، في حديثه لـ RT، إلى أن مثل هذه البرامج تؤكد أن العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا. وتابع:"لقد أنفقوا مليارات الدولارات على العقوبات، وقيدوا الشركات الأمريكية العابرة للحدود، وأجهدوا شركاءهم الأجانب، وقيدوهم من خلال إدخال تدابير تقييدية ثانوية. بالنسبة لي، فإن حجم التمويل للبرنامج يعطي انطباعا بوجود دراسة أولية، سيستنتجون منها أن العقوبات لن تجدي نفعا".

قال رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي"سيصدم العدو وشعبه".دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.

علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن"العدو يحاول شن حرب نفسية ضدنا، ولن نسمح له بكسر معنوياتنا" وذلك في خطاب له ردا على ضربات الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي المتوغل في غزة.تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء الغرب مجددا إلى عمليات تخريب واستفزاز ضد روسيا مشيرا إلى احتمال ذلك بعد أن استنفد الغرب قدرته على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

أعلنت منظمة 'أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي' (FIDF)، الإثنين، جمع مبلغ غير مسبوق قدره 60 مليون دولار لدعم الجنود الإسرائيليين في حربهم المتواصلة ضد حماس.

476 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين موريتانيا وتركيا في 2022 مقارنة بـ 39 مليون دولار في 2010

جمعت شركة 'تابي'، ومقرها السعودية، 200 مليون دولار في جولة تمويل تقدر قيمة الشركة بأكثر من 1.5 مليار دولار قبل الإدراج المخطط له في المملكة.

حثّ نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية على خلفية هجماتها ضد الموجهة ضد إسرائيل.

تعهدت مؤسسة وول مارت، الذراع الخيرية لمتاجر التجزئة الأميركية، بتقديم مليون دولار للمنظمة الإسرائيلية التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية في حالات الكوارث والطوارئ.

