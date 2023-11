الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة لإغاثة الفلسطينيين بغزة

وأضاف الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن هذه الطائرة هي الثالثة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها في 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، و"تحمل مواد طبية وإغاثية".

وأوضحت أنها ستتجه وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى غزة، على أن يتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتوزيع الحمولة على مستشفيات القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت"حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: فتح معبر رفح غداً لاستقبال جرحى فلسطينيينتستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، غدا الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: ملك الأردن يتلقى اتصالا من بايدن ويدعو لهدنة إنسانية فورية بغزةبحسب الديوان الملكي.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الأردن يدين 'العدوان' الإسرائيلي على مخيم جباليا بغزةالخارجية الأردنية اعتبرت أن ما جرى 'يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي' - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الأردن ترسل مساعدات طبية إلى الضفة الغربية وغزةهذه المساعدات الطبية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومضادات حيوية ومستهلكات طبية، تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جباليا بغزةرابطة العالم الإسلامي تدين استهداف مخيم جباليا بغزة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: هزائم نفسية ومعنوية تلاحق الإسرائيليين في غزة.. الجنود يروون: الملثمون يظهرون ويختفون في الأرضروى جنود إسرائيليون يشاركون في المعارك البرية داخل قطاع غزة، ملامح مما يتعرضون له علي أيدي المقاتلين الفلسطينيين، وقالوا إن المسلحين الفلسطينيين يخرجون من الأنفاق، ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات ثم يختفون.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕