الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة لإغاثة الفلسطينيين بغزة

وأضاف الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن هذه الطائرة هي الثالثة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها في 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، و"تحمل مواد طبية وإغاثية".
وأوضحت أنها ستتجه وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى غزة، على أن يتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتوزيع الحمولة على مستشفيات القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.
وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت"حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
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