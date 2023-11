جمهوريون يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية

وأسقطت المدمرة الأمريكية"يو إس إس كارني" الأسبوع الماضي أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل. ثم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن"دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء على إسرائيل، والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALHADATH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: خبراء الصحة يطالبون باستبعاد جماعات الضغط من 'كوب 28'خبراء الصحة يطالبون باستبعاد جماعات الضغط من 'كوب 28'

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 25 عضوًا بالشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة25 عضوًا بالشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: من صواريخ صدام إلى صواريخ الحوثي !من صواريخ صدام إلى صواريخ الحوثي !

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: بعد فرار إرهابيين من السجن.. إقالة 3 مسؤولين أمنيين في تونسقرّرت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إقالة 3 من كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية فرار 5 عناصر إرهابية مصنّفة خطيرة من سجن المرناقية الواقع غرب تونس الع

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تونس: فرار 5 «عناصر خطيرة» سجنوا على ذمة قضايا إرهابأعلنت وزارة الداخلية التونسية فرار خمسة «عناصر خطيرة» محبوسة على ذمة قضايا إرهابية من أحد سجونها بشمال البلاد فجر اليوم (الثلاثاء).

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحربأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ«منظمات إرهابية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕